MSB Muvazzaf astsubay alımı sonuçları için geri sayım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan muvazzaf astsubay alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile tamamlayan adaylar muvazzaf astsubay alımı sonuçlarına odaklandı.

MUVAZZAF ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muvazzaf astsubay alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

MUVAZZAF ASTSUBAY NEDİR?

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın istihdam edilen astsubaylardır.