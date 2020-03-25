ASKON'dan ücretsiz maske kampanyası

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın “Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Mertcan Bey’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü DOF Robotic tesislerinde başlatılan bu çalışmayı yurt genelinde bulunan şubelerimiz aracılığı ile Sağlık Müdürlüklerine ücretsiz bir şekilde asetatlı maskelerimizi dağıtacağız” diye konuştu.