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ASKON'dan ücretsiz maske kampanyası

ASKON'dan ücretsiz maske kampanyası

Covid-19 salgınının ülkemiz ekonomisine olası hasarlarını en aza indirgemek için ‘Milli Ekonomi Seferberliği' ilan eden ASKON sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske dağıtımı için düğmeye bastı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın “Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Mertcan Bey’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü DOF Robotic tesislerinde başlatılan bu çalışmayı yurt genelinde bulunan şubelerimiz aracılığı ile Sağlık Müdürlüklerine ücretsiz bir şekilde asetatlı maskelerimizi dağıtacağız” diye konuştu.


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