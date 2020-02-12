Askerlik borçlanması ne kadar 2020? Askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır?

Bu yıl askerlik borçlanmasının ne kadar olduğu merak ediliyor. "Askerlik borçlanması ne kadar 2020?" sorusunun yanıtı emekli adayları tarafından araştırılıyor. 1 Ocak itibari ile asgari ücrete gelen zam ile birçok ödenek de arttı.. SGK prim ödemeleri de asgari ücret zammından etkilenen ödenekler arasında yer alıyor. Emeklilik için yaş akdini tamamlayamayan vatandaşlar, eksik prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlıyor. Askerlik borçlanması da emeklilik içim borçlanma yapılabilen kalemlerin başında geliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik borçlanması hesaplaması, askerlik görevini gerçekleştirmiş vatandaşların talep ettikleri an itibari ile geçerli olup, prim esaslarına göre düzenlenerek kazançlarının alt ve üst sınırları baz alınarak hesaplanıyor. Bu sürecin başlaması için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapılması gerekiyor. Sigortalıların mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında, belirlenen günlük kazançlarının % 32’si üzerinden hesaplama yapılıyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR 2020?

2020 yılı için asgari ücret 2.943 TL olduğundan, en düşük borçlanma aylığı 941.76 TL, en yüksek 7 bin 06 TL olacak. Günlük de 31.39 TL.

31 Aralık’a kadar bu ücret, 2019 yılı için asgari ücret 2.558.40 TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda en düşük aylık 818.68 lira, günlük de 27.28 TL. En yüksek de aylık 6.140.16 TL, günlük de 204.67 TL’dir.

ASKERLİK BORÇLANMASI 2019'DA NE KADARDI?

Askerlik borçlanması, 31 Aralık 2019 tarihine kadar günlük 27 liraydı.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla askere giden erkeklerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması denir. Er, erbaş ya da yedek subaylar askerlik borçlanmasını yapabilirler. Böylece emeklilik süresi daha erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyenler askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.