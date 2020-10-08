Askeri gemi projeleri 12 milyar dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk askeri gemi inşa sektörünün Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dost ülkelere gemi yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde olduğunu belirterek, “Askeri gemi inşa sektöründe mevcutta devam eden projelerle orta ve uzun vadede gerçekleştirilmeyi planladığımız projelerin toplam bütçesi 12 milyar dolara ulaşacak” dedi. Katar Deniz Kuvvetleri için üretilen ve 2021’de teslim edilmesi planlanan silahlı eğitim gemisinin Tuzla’daki Anadolu Tersanesi’nde yapılan denize indirme törenine İsmail Demir’in yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye de katıldı.

ATMACA’DA TESTLER BİTTİ



Demir, Türk savunma sanayisi olarak, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son yıllarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu projeler çerçevesinde ayrıca 300’ü aşkın platformu çeşitli yıllarda ihraç ettiklerini söyledi. İnşa ve modernize edilen deniz araçlarının yerli ve milli silah, radar, muharebe ve elektronik sistemlerle donatıldığını anlatan İsmail Demir, “Gittikçe gelişmekte olan silah sistemlerimizin entegrasyonuna devam ediliyor. Son olarak da milli deniz seyir füzemiz Atmaca gemilerimizde son atış testlerini yaptık ve seri üretime hazır hale geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİLİK ORANI ARTACAK



Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi firması içerisinde bu yıl 7 firmanın yer aldığını hatırlatan Hulusi Akar da, şunları söyledi: “Askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz, vakıf şirketlerimiz ve özel sektör firmalarımız; ihtiyaçlarımızın yüzde 70’ini karşılıyor. 2023’e kadar bu oranı, çok daha yukarılara taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

İLKİ 2021 YILINDA İKİNCİSİ 2022’DE TESLİM EDİLECEK



Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için öngörülen iki adet Eğitim Gemisi (CTS) Tedarik Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi’yle Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 25 Şubat 2019’da başladı. Gemilerden ilki 2021’de, ikincisi 2022’de teslim edilecek. Toplam 150 personel için donatılmış olan gemiler her türlü harekât ve sensör-silah kullanma eğitimini verebilecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ALANI



Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ise, silahlı eğitim gemisinin denize indirilme toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu gemi Deniz Kuvvetleri’mize ciddi bir eğitim alanı sağlayacaktır. Burada Katar Kuvvetleri Eğitim Akademi’sine tabi öğrencilere eğitim alanı sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

İŞBİRLİĞİ BÖLGESEL GÜCÜ ARTIRIYOR



Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye iki ülke arasında artan stratejik işbirliğinin bölgesel güçlerini artırdığını vurguladı.