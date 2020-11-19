Aşının adı bile yetti, rezervasyonlar arttı

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Aşının bulunma ihtimali bile işlerimize olumlu katkı sağladı. Geçen seneki erken rezervasyon sayılarını günlük sayılarda yakaladık. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sertifikayla ilgili ciddi çalışmaları da işimize katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

2019 YILINI GEÇECEK

Jolly’nin 2021 Erken Rezervasyon Kampanyası’na ilişkin düzenlenen online basın toplantısında konuşan Vardar, şunları söyledi: “2019 yılındaki kişi sayısını tutturmayı, bunun üzerine de yüzde 17-23 ciro artışı hedefi koyduk.”

%50’YE VARAN İNDİRİM FIRSATI



Pandemi müşterilerinin ne istediğini inceleyen Jolly, 2021 yılı için güçlü bir erken rezervasyon kampanyası oluşturdu. 9 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında sürecek kampanyayla vatandaşlar, sadece dörtte birini ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlayabilecek. Yüzde 50’ye varan indirimlerin yanında iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi de veriliyor.