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15 Aralık 2020 Salı 01:49 | Son Güncelleme:

Aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek

Aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havayolu yolcuları için önemli bir çalışma başlattığını duyurdu.

Aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek. Yolculardan aşı olup olmadıklarına ilişkin pasaport istenecek. Ayrıca test sonucu ve sağlık belgesi de talep edilebilecek.

IATA’nın aşı pasaportu adını taşıyan sistem yapımında sona gelindiği kaydedildi. Buna göre ‘IATA Travel Pass’ olarak adlandırılan dijital sağlık belgesi, yolculara aşı durumları ve tıbbi tesislerden koronavirüs test sonuçları gibi konularda sertifika alma ve bu bilgileri havayolları ve sınır yetkilileriyle paylaşma yolu sağlayacak. ‘IATA Travel Pass’ aslında yolcular için karantina süreçlerini de ortadan kaldıracak bir sistem olacak.

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