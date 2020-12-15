Aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek. Yolculardan aşı olup olmadıklarına ilişkin pasaport istenecek. Ayrıca test sonucu ve sağlık belgesi de talep edilebilecek.

IATA’nın aşı pasaportu adını taşıyan sistem yapımında sona gelindiği kaydedildi. Buna göre ‘IATA Travel Pass’ olarak adlandırılan dijital sağlık belgesi, yolculara aşı durumları ve tıbbi tesislerden koronavirüs test sonuçları gibi konularda sertifika alma ve bu bilgileri havayolları ve sınır yetkilileriyle paylaşma yolu sağlayacak. ‘IATA Travel Pass’ aslında yolcular için karantina süreçlerini de ortadan kaldıracak bir sistem olacak.