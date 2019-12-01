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Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor

Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Milyonlarca işçi ve ailesinin ilgilendiren görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yarın toplanıyor. İlk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

İkinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti, brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak belirlemişti.

 


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