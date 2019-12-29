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'Asgari ücrette seneye iki taraf da anlaşacak'

'Asgari ücrette seneye iki taraf da anlaşacak'

Bakan Selçuk: “Asgari ücrette gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin aslında devletin değil, işveren ve işçinin anlaştığı, kendilerinin kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğu bir ücret seviyesi olduğunu bildirdi. Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 4 toplantı sonunda 2020 için geçerli asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini hatırlattı.  

BANA SÖZ VERDİLER 

Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Gelecek sene için de bana söz verdiler, kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Tüm umudumuz bu kilitlerin beraber açıldığı bir ortamı, gelecek sene de taşıyabilmek.” 


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