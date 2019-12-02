Asgari ücrette ilk talep 2578 lira
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 14.00’te yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
İŞSİZLERİ DE DÜŞÜNMELİYİZ
İşveren tarafını temsil eden TİSK, yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğini savunarak, “Artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur” görüşlerini paylaştı.