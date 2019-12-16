Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne zaman belirlenecek?

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2020 asgari ücret zammı ne zaman belirlenecek? Her yıl belirlenen tarihlerde yapılan toplantıların ardından zam oranı belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı 2 Aralık’ta ikinci toplantısı 10 Aralık’ta yapıldı. Şimdi sıra üçüncü toplantıda. Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül’e göre bir işçinin yaşam maliyeti baz alındığında ortalama %20’lik bir artış makul gözüküyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı 17 Aralık tarihinde yapılacak. Bu toplantının ardından zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül’ün konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı zam pazarlığında. Bir işçinin yaşam maliyeti baz alındığında ortalama %20’lik bir artış makul gözüküyor. Tabii bu hesaplama için işveren desteğinin sürmesi de kritik.

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı Türk-İş ev sahipliğinde yapıldı. Yeni asgari ücret ay sonunda belli olacak. Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Türk-İş asgari ücretin en az 2578 TL olması gerektiğini ifade etti. DİSK ise, 3200 TL olarak belirlenmesi gerektiği şeklinde görüş sundu.

TÜRK-İŞ’İN TEKLİFİNE YAKIN

Asgari ücrette, geçtiğimiz dönemdeki artış oranlarına bakılarak bu yıl için bir öngörüde bulunmak mümkün. 2016 ve 2019 yıllarında asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 25’in üzerinde arttı. 2016’daki artış sonrası işverene maliyetinin azaltılması için asgari ücret desteği hayata geçirildi. Geçen yıl da asgari ücret yüzde 26 arttı. Bu verilere göre, son 4 yıldaki ortalama artış oranı yüzde 19.2 oluyor. Bu hesapla, 2020 için ücret artışının yüzde 20 olacağını öngörürsek, brüt asgari ücret 3070 TL olacak. Bu da net asgari ücretin bekar bir asgari ücretli için 2425 TL olması anlamına geliyor. Artış oranı yüzde 25 olursa net ücret 2526 TL olacaktır. Bu da Türk-İş’in teklifinin karşılanacağı anlamına geliyor.

GÜNLÜK KALORİ VE YAŞAM MALİYETİYLE HESAPLANIYOR

- Asgari ücret günlük ihtiyaçlar üzerinden belirleniyor ve yalnızca çalışan kişi baz alınıyor.

- Temel ihtiyaçların giderilmesi için harcanması gereken tutardaki artışlar dikkate alınıyor.

- Hesaplamada en temel kriter, bir kişinin günlük kalori ihtiyacının ne kadar olduğu (açlık endeksi). Bu miktarın temel olarak hangi gıdalarla karşılanabileceği belirlendikten sonra piyasa fiyatları üzerinden belirleme yapılıyor.

- Bu tutar, yalnızca açlık sınırını ifade ediyor. Bunun üzerine gerekli diğer harcamalar, su, elektrik, ulaşım maliyetleri de eklenince yaşam maliyetindeki artış zaten alt sınır olarak yüzde 20’yi buluyor.

- Asgari ücret zaten bir kişinin temel ihtiyaçların karşılanması için belirlendiğinden, tutarın enflasyon karşısında erimemesi için, satın alma gücünün de eklenmesi gerekiyor.

%20 ZAM İŞVERENE NE MALİYET GETİRİR?

Asgari ücretin belirlenmesindeki belki de en kritik unsur işverene maliyeti. Bu yıl asgari ücretin işverene maliyeti 3006 TL. İstihdam azaltmayan işverenlere de çalıştırdıkları her işçi için destek veriliyor. 500 ve üzerinde işçi çalıştırana bu destek 100 TL iken, 500’ün altında işçi çalıştıran için destek tutarı 150 TL. Artış yüzde 20 olur ve brüt asgari ücret 3070 TL olarak belirlenirse asgari ücretin işverene maliyeti 3607 TL olacak. Destek sürer ve miktarı da 150 TL olarak kalırsa maliyet 3457 TL’ye inecek. Bu durumda asgari ücretin ne kadar olacağının yanında asgari ücret desteğinin sürmesi de çok önemli.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.