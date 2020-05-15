Asgari Ücret ne kadar? 2020 Net asgari ücret tutarları ne kadar oldu?

Uzun süren istişareler sonrası asgari ücret 2020 tutarları Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret brüt ve net tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak uygulanmaya başlandı.

2020 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI



Asgari ücret, “bir işveren tarafından belirli bir süre zarfında yapılan işler için çalışanlara ödenecek bir toplu sözleşme veya ayrı bir sözleşme ile indirilemeyen minimum ücret olarak tanımlanır.” Türkiye’de 2020 asgari ücret 2019 yılına oranla %15 artış sağladı.

3 farklı tipte 2020 asgari ücret tutarları şu şekilde oluştu:

1- BRÜT ASGARİ ÜCRET = 2.943,00 TL



Brüt asgari ücret içinde yer alan paylar şu şekilde ortaya çıktı:

Sigorta Primi İşçi Payı: 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 29,43 TL

Gelir Vergisi: 375,23

Damga Vergisi: 22,34

2- AGİ HARİÇ NET ASGARİ ÜCRET = 2.103,98 TL



Asgari geçim indirimi eklenmeden önceki ücret tutarı 2.103,98 TL oldu.

3- AGİ DAHİL MİNUMUM NET ASGARİ ÜCRET = 2.324,70 TL



Kişilerin medeni durumuna göre asgari geçim indirimi eklenerek oluşan net asgari ücret tutarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar): 2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan): 2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu): 2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu): 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu): 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu): 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu): 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan): 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu): 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu): 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu): 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu): 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu): 2.479,21 TL