Asgari ücret 2021 ne zaman belli olacak, toplantı ne zaman? Asgari ücret 2020 net ve brüt ne kadar?

2020 yılının son ayına girmemizle beraber Asgari ücret 2021 merak edilmeye başlandı. Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile düzenlenen toplantıların ardından zam oranı da kamuoyu ile paylaşılıyor. Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlar konuyu ilgi ile takip ederken Asgari ücret 2021 zammı ile güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen yıl AGİ bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak kaydedilmişti. Asgari ücret 2021 ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL