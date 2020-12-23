Asgari ücret 2021 ne kadar olacak, belli mi? Asgari ücret son dakika gelişmeleri nelerdir?

Asgari ücret 2021 için görüşmeler devam ediyor. Yapılacak olan 4. toplantı sonrası asgari ücret için net ve brüt miktarı belirlenmiş olacak. Vatandaşlar konu hakkında güncel gelişmeleri takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da açıklama yaptı. Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret son dakika gelişmeleri nelerdir?

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2021 henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir. Yapılan 3. toplantıda TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELERDİR?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorduğu "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, " Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret ilişkin bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 15 üyeden oluştuğu ve bu üyelerden 5'inin devlet temsilcilerinin olduğu bildirildi. TÜİK'in bu daimi temsilcilerden biri olduğu belirterek, "TÜİK’in komisyondaki görevleri, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik gelişmelere dair bir rapor hazırlamak ve komisyonun vereceği görev doğrultusunda bir işçinin gerek duyduğu kalori miktarlarını dikkate alarak farklı iş kolları için aylık ücret maliyetini çıkarmaktır.

TÜİK hesaplamaları yaparken sadece bünyesinde bulunan fiyat verilerini kullanmakta ve hesaplamaları Asgari Ücret Tespit Komisyonun direktiflerine göre yapmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Kurumumuza iletilen dengeli beslenme kalıbı kapsamındaki ürünlerin fiyatları bölgesel düzeyde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan işçi sayıları ile ağırlıklandırılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Dengeli Beslenme kalıbında yer alan ürünler Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olup, TÜİK tarafından sadece fiyat verileri kullanılarak hesaplamalar yürütülmektedir" denildi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.