Asgari ücret 2020 zammı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret 2. toplantısı son dakika

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yakın zamanda belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 asgari ücret zammının belirleneceği görüşmelerin ilki 2 Aralık’ta gerçekleştirildi. İkinci toplantı 10 Aralık Salı günü işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantının ardından da 2020 zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlenen tarihlerde toplantılarını yapıyor. 2020 asgari ücret zammının belirleneceği görüşmelerin ilki 2 Aralık’ta yapıldı. Görüşmelerini Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yine toplanacak. İkinci toplantı 10 Aralık Salı günü işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı.

Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Koç, "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır." dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir."