Asgari ücret 2020 net kadar oldu? 2020 Asgari ücret net brüt miktarları açıklandı mı?

Son dakika asgari ücret açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2020 asgari ücret bedeli belli olacak. Bugün son kez yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından 2020 asgari ücret bedeli açıklanacak. Vatandaşlar ellerine geçecek net ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret 2020 net miktarı merak ediliyor. Asgari ücret 2020 net kadar oldu? sorusunun yanıtı merakla araştırıyor. 2020 Asgari ücret net brüt miktarları haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET 2020 NET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 net miktarları henüz açıklanmadı. Asgari ücret 2020 net miktarlarının birazdan açıklanması bekleniyor. Asgari ücret 2020 net miktarları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR OLACAK?

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.