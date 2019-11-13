Asgari ücret 2020 için geri sayım başladı! 2020 asgari ücret ne zaman belli olur? İşte yanıtı..

Asgari ücret 2020 için geri sayım başladı. 2020 yılına sayılı günler kala asgari ücrete yapılacak zam oranı da merak edilmeye başladı. Her yıl belli kriterlere göre zam oranı belirleniyor. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir senelik zam oranı belli olacak.2020 asgari ücret ne olur, ne zaman açıklanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak. Asgari ücreti zam görüşmeleri için, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulacak.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL