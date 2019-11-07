Asgari ücret 2019 brüt ne kadar? Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2019 brüt ne kadar? Asgari ücretin ne kadar olacağı, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2019 yılında yapılan toplantıların ardından tutarın ne kadar olduğu açıklanmıştı. Şimdi gözler 2020 zammında.
“Asgari ücret ne kadar?” sorusu araştırılıyor. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Vatandaşlar heyecanla yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan ardından zam oranının ne kadar olduğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu. Şimdi gözler 2020 zammına çevrildi. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak. Asgari ücreti zam görüşmeleri için, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulacak.
2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?
Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL
Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL
Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL
Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler
Brüt Ücret: 2.558,00 TL
Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL
Gelir Vergisi: 326,15 TL
Damga Vergisi: 19,42 T
Kesintiler Toplamı: 729,26 TL