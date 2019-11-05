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  3. ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar

ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar

ASELSAN'dan 9 ayda 1,9 milyar TL net kar

ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.

ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan konsolide finansal bilançolara göre, şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira oldu.

Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti.

(AA)

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