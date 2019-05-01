ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BMC ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.

(AA)