Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6991
  • 245.616
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile BMC arasında ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BMC ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında, BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Ünlü şarkıcı Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy´de bulunan

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!