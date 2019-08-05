ASELSAN ve İTÜ liseleri tercihlerde ilk sırada

Doruk ÇAKAR

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ve savunma sanayii alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi amaçlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS başarı sıralamasında yüzde 0.46’lık (binde 46) dilimde yer alan öğrencilerin tercihi oldu.

EĞİTİMDE BİR İLK YAŞANDI

Söz konusu lise bu anlamda, aralarında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Fen Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı çok sayıda başarılı okulu geride bıraktı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir meslek lisesi, ilk yüzde 1’lik dilimden öğrenci almış oldu. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüzde 1,26’lık dilimle öğrenci aldı.

Öğrencilerine önemli imkanlar sunuyor

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ders program ve içerikleri Bakanlık ile ASELSAN’ın işbirliğiyle hazırlanacak. Okulun atölye ve laboratuarları ASELSAN tarafından donatılacak. Mezunların ASELSAN’da istihdamında öncelik sağlanacak. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise söz konusu üniversitenin ilgili akademisyenleri, ders programlarının oluşturulmasında katkıda bulunacak.