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20 Ekim 2020 Salı 23:48 | Son Güncelleme:

Aselsan Silah Fabrikası 17 Aralık'ta açılıyor

Aselsan Silah Fabrikası 17 Aralık'ta açılıyor

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde inşaatı süren Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nı ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, fabrikanın, gerek Konya’nın gerekse de Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını belirterek, fabrika inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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