Aselsan İHASAVAR Anti-Drone sistemi Azerbaycan kullanımında

Şirket temsilcisi, 25-27 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen ADEX 2018 fuarında ArmyRecognition’a açıklamada bulundu.



Aselsan temsilcisi, bugüne kadar teslim edilen anti-drone silahlarının sayısı hakkında detaya girmeyerek şu açıklamalarda bulundu: “IHAVASAR sistemi geçtiğimiz yıl hizmete girdi. Azerbayca Hava Kuvvetleri, alçak uçuş yapan İHA’ları tespit etmek ve bastırmak için Ermenistan ile tartışmalı sınırları boyunca İHASAVAR sistemini yaygınlaştırıyor.”



İHASAVAR, uzaktan kumanda frekanslarını, GPS / GLONASS’ı bozarak drone veya mini-İHA saldırılarına karşı askeri üsleri, tesisleri, yüksek değerli varlıkları, töreni, toplantı ve gösteri alanlarını, kontrol noktalarını ve protoklü korumak için tasarlanmış çantasıyla taşınabilen bir Anti-Drone Jammer Sistemidir.



İHASAVARTM Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi



Drone/Mini-İHAlar düşman unsurlar tarafından Keşif, Casusluk, Taciz, Silahlı Saldırı ve Bombalama amaçlı olarak kullanılabilmektedir.



İHASAVARTM Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone/mini-İHA uçurulmasının aktif karıştırma uygulaması ile engelleyerek koruma sağlamaktadır.



İHASAVARTM, drone/mini-İHA’ların, uzaktan komuta, GPS/ GLONASS uydu seyrüsefer, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak drone/mini-İHA kullanılarak oluşturulabilecek tehditleri bertaraf edebilmektedir.



İHASAVARTM, güvenlik personeline drone/mini-İHA’ların görüldüğü anda bertaraf edilmesi kabiliyetini kazandırarak anten yönlendirmesini sağlayan sensör sistemlerine ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyet-etkin bir çözüm oluşturmaktadır.



İHASAVARTM, özel tasarlanmış yüksek kazançlı yönlü anteni ile bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sağlamaktadır. Silah tipi tasarımlı İHASAVARTM, kompakt sistem mimarisi, hafifliği ve taşınabilirliği ile kullanıcıya maksimum ergonomi sunmaktadır.



Sistem şarj edilebilir, yüksek kapasiteli Li-Ion bataryalar ile en az 1.5 saat durmaksızın yayın yapabilmektedir.



Son teknoloji ürünü, en hızlı şekilde sentezleyen sayısal altyapısı ile İHASAVARTM, Programlanabilir bir Yazılım Tabanlı Karıştırma Sistemi olup programlanabilme imkanı sayesinde taktik ve operasyonel ihtiyaçlara etkili çözüm sunmaktadır. Farklı taktik senaryolarda kullanmak üzere, kullanıcı tarafından yüzden fazla farklı “karıştırma profilleri” bir dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanarak tanımlanabilmektedir.



Teknik Özellikler

• Frekans Bandı: 400-3000 MHz ve 5700-5900 MHz

• RF Çıkış Gücü: Tipik 50 Watt

• Kullanım Tipi: Askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının Drone/Mini-İHA tehdidine karşı korunması

• Karıştırma Tipi : DDS Tabanlı FPGA Kontrollü Tarama

Karıştırma

• Anten Tipi: Yüksek Kazançlı Yönlü Antenler

• Güç Kaynağı: Li-Ion Bataryalar

• Çalışma Süresi: En az 1,5 saat kesintisiz yayın

• Elektrik Alan (SAR): ICNIRP Standardına Uygun (İnsan Sağlığına Zararsız)

• Çalışma Sıcaklığı : -30°C – +50°C

• Depolama Sıcaklığı : -40°C – +60°C

• MIL-STD-810’a uygun (Yağmur, Bağıl Nem, Rüzgar, Kum/Toz, Şok/Titreşim)

Temel Özellikler

• Yazılım Tabanlı Karıştırma Sistemi

• Son Teknoloji Ürünü Programlanabilir Sayısal Frekans Sentezleyiciler

• 100’den fazla farklı karıştırma profile programlama

• Tek Bir Sistemle Tüm Bandı Karıştırma Özelliği

• Yüksek Verimli, Çok Bantlı Güç Yükselteçleri

• Dahili VSWR Koruma

• Cihaz İçi Test (CİT) Özelliği

• El Kontrol Ünitesi İle Sistemin Kontrol ve Monitör Edilmesi, tetik ile RF yayın yapılması

• Kompakt Sistem Mimarisi

• Hafiflik

• Yüksek Ergonomi

• Kullanım Kolaylığı



(Defence Türk)