ASDEP sonuçları açıklandı mı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kura sonuçları 2019 sorgulama..

ASDEP sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürekli işçi alım başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvurular 27 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında kabul edilmişti. Kura sonuçları açıklandığında asil veya yedek olarak belirlenen adaylar sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenecek. ASDEP sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı duyuruda "Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılacaktır." diye belirtti. Kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

KAZANAN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

ASDEP BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında yapıldı.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşte başvuru şartları...

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6),

(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

B) Özel Şartlar:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet,

Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.