ASDEP başvuru şartları 2019 nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları ne zaman?

ASDEP başvuruları araştırılıyor. ASDEP alımları başvuruları ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular 27 Kasım ve 6 Aralık tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda işlemlerini yapacaklar.

ASDEP BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşte başvuru şartları...

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6),

(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

B) Özel Şartlar:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet,

Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.