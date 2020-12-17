Arzum halka arzı başvuru işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank Garanti Arzum halka arz borsa hisse ne kadar?

Arzum halka arz SPK tarafından onaylanması ile birlikte başvuru süreci merak konusu oldu. Başvuruların 18 Aralık'ta sona ermesi beklenen Arzum halka arz talep çoğunlukta. Vatandaş internet aramalarında "Arzum halka arz başvuruların nasıl yapıldığını? Hisse senetlerin ne kadar olduğunu? Hangi banka üzerinden başvurular gerçekleşeceğini merak ediyor.

17 Aralık tarihinde başlayan Arzum halka arz talebinin 18 Aralık tarihi itibari ile son bulacağını açıklayan Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, şirketin hedeflerini ve büyüme beklentilerini paylaştı. Arzum hisse fiyat aralığı ne kadar olacak araştıran yatırımcılar, Arzum'un borsadaki kodunu da merak ediyor.



Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15.50 TL-17.00 TL. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41.31’i arz edilecek. Ek satış hakkı kullanılması durumunda halka arz oranı yüzde 47.51’e çıkacak. Halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeli bir konsorsiyum aracılık ediyor.

ARZUM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK?

Halka arzı onaylanan Arzum'un hangi banka araçılığı ile talep toplayacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası müşterilerine; "Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. liderliginde Arzum 17-18 Aralik'ta halka arz ediliyor! Yapi Kredi Mobil, Internet Subesi, Musteri Iletisim Merkezi, Yapi Kredi subelerinden katilabilirsiniz. Bilgi: https://yapikredi.com.tr/y/We0f " SMS'i paylaşarak, 17-18 Aralık tarihlerinde halka arz işlemi için aracı olacağını belirtti.

Yapı Kredi'den Arzum halka arzı için yapılan açıklamada şu paylaşım yapıldı;

Arzum’un mevcut ortaklarının sahip olduğu 13.306.475-TL nominal değerli ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %41,31 olacaktır.

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %6,20’sine denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 1.995.971-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Arzum’un halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 15.302.446-TL’ye halka açıklık oranı %47,51’ye ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır.

ARZUM HİSSE FİYAT ARALIĞI NE KADAR?

Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat aralığı Arzum için 499 milyon TL – 548 milyon TL piyasa değeri aralığına karşılık gelmektedir.

Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 10 (on) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir.

ARZUM'DAN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLAMASI

17 Aralık perşembe günü yapılacak olan halka arz talep toplama işlemi için detaylar gelmeye başladı. Arzum'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Arzum'un yatırım açıklamalarını araştırıyor. Arzum'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arzın büyüklüğünün satılması planlanan en az ve en fazla hisse senedi açısından 206-260 milyon lira olmasını beklediğini belirtti.. Faralyalı, yaptığın açıklamada halka arz geliriyle üç şirkete yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

ARZUM HALKA ARZ TARİHLERİ

Halka arz için 17 Aralık'ta talep toplayacak olan, küçük ev aletleri sektörü şirketlerinden Arzum pay başına fiyat aralığını 15,50 TL - 17,00 TL olarak açıkladı. Arzum halka arz işlemi ortak satışı yoluyla yapılacak, 2013’te şirkete ortak olan Mediterra’nın iştiraki SDA International SARL’a ait payın yüzde 41,31’i halka arz edilecek. Ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.

ARZUM ÇALIŞANLARINA HALKA ARZ İNDİRİMİ

Yapılan açıklamada Arzum halka arz edilecek payların yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 74’ünün yurtdışı bireysel yatırımcı yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına satılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Arzum kendi çalışanlarına ise indirim uygulayarak yüzde 10 iskonto ile hisse satışı yapılacak.

ARZUM ŞİRKETİNDEN YATIRIM AÇIKLAMASI

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı düzenlediği basın toplantısında, 55 yıldır ayakta olan ve sürekli gelişmekte olan şirketin 1996 yılında 16 adet Arzum markalı ürünü varken, şuan bu sayının 100'lerce olduğunu vurgulayarak 2008 yılında Ashmore ve 2013 yılında Mediterra’nın ortaklığının şirkete büyük bir ivme kattığını açıkladı. Kolbaşı açıklamasına, halka arzın en büyük hayallerinden birisi olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirmeyi çok istediklerini belirtti.

ARZUM CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Arzum CEO’su Mete Zadil yaptığı açıklamada Arzum'un güçlü bir yapısı olduğunu dile getirerek, 9 aylık cironun 435 milyon liraya çıktığını 4 yıldır yüzde 16 büyüme sağladığını açıkladı. Zadil açıklamasına, toplu satış kanalı oldukları için pandemide daha çok güçlendiklerini söyleyerek devam etti. İhracatın gelirleri içindeki payının yüzde 11,6 olduğunu söyleyen Zadil hedeflerinin iç piyasa hasılatının aşılması olduğunu vurguladı.

ARZUM BORSA KODU NEDİR?

Halka arzı yapılacak olan Arzum'un borsa kodunun ne olacağı henüz açıklanmadı. Arzum halka arz başvuru sonuçlarının ise 21 Aralık 2020 tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.