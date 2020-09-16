16 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
Artık Türkiye'de tatil moda!
- ENDER TÜRKKAN
İspanya, Fransa, Hırvatistan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden dönenlere karantina uygulayan Birleşik Krallık ülkeleri İskoçya, Galler ve İngiltere'de Türkiye'de tatil moda haline geldi.
Ada basını hemen her gün Türkiye’den ve tatil merkezi kentlerinden övgüyle bahsetmeye başladı.
‘HESAPLI ADRES’ GÖSTERİLDİ
İngiliz Daily Mail gazetesi, koronavirüs önlemlerini ‘güvenli’, doğasını ‘harika’, insanlarını ‘misafirperver’ diye nitelediği ve ‘hesaplı’ adres olarak gösterdiği Türkiye’de tatil çağrısı yaptı. Haberde adres olarak da Bodrum, Datça, Fethiye ve Marmaris ve Kaş gösterildi.
REZERVASYONLAR KASIMA UZADI
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Birleşik Krallık’taki Türkiye popülerliğinin hareketliliği artırdığını belirterek “Ekim-kasım ayları için de rezervasyonlar gelmeye devam ediyor” dedi.