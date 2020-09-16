Artık Türkiye'de tatil moda!

Ada basını hemen her gün Türkiye’den ve tatil merkezi kentlerinden övgüyle bahsetmeye başladı.

‘HESAPLI ADRES’ GÖSTERİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, koronavirüs önlemlerini ‘güvenli’, doğasını ‘harika’, insanlarını ‘misafirperver’ diye nitelediği ve ‘hesaplı’ adres olarak gösterdiği Türkiye’de tatil çağrısı yaptı. Haberde adres olarak da Bodrum, Datça, Fethiye ve Marmaris ve Kaş gösterildi.

REZERVASYONLAR KASIMA UZADI



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Birleşik Krallık’taki Türkiye popülerliğinin hareketliliği artırdığını belirterek “Ekim-kasım ayları için de rezervasyonlar gelmeye devam ediyor” dedi.