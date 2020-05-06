Artık ev alırken 'korona kriterleri'ne bakacağız

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronavirüsle birlikte birçok sektörde oyunun kuralları baştan yazılıyor. Gayrimenkul de pandemiyle birlikte dönüşmesi gereken sektörler arasında yerini aldı. Tüketicinin yeni konut satın alırken dikkat ettiği kriterlerin, yerini korona kriterlerine bıraktığını vurgulayan Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Normal koşullarda insanlar ev alırken fiyatına, semtine dikkat ediyordu. Artık balkonu olmayan, camı açılmayan, merkezi sistemle çalışan, 1+1 konutların, küçük metrekareli evlerin, rezidansların tercih edilmesi çok zor” diye konuştu.

FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Bu tarzda konutların fiyatlarının da düşebileceğini öngören Akbalık, ancak balkonu, bahçesi olan geniş ferah evlerin satış hızının artabileceğini aktardı. Akbalık, “Bu dönemde insanlar yatırımlarını ağırlıklı olarak borsaya, tahvil, şirket hisselerine yapabilir” diye konuştu. Diğer yandan ofis piyasasının da dönüşümün eşliğinde olduğunu belirten Akbalık süreci, “Artık pahalı ofislerin devri kapanabilir. Evden çalışma daha yaygın hale gelecektir. Ofis içinde ise yerleşimler bile değişecek. Her çalışana bir masa dönemi kapanacak” diye anlattı.

BU YIL YENİ YATIRIM ZOR



Son üç yıldır gayrimenkulde sıkıntı olduğunu belirten Akbalık, bu yıl yeni yatırım beklemediklerini ifade etti. Akbalık, Büyükyalı projesinde satışların sürdüğünü, geçen üç haftada toplamda 6 konut sattıklarını sözlerine ekledi.

OTELLERDE İLK ETAPTA YÜKSEK DOLULUK OLMAZ



Özak Grubu’nun 15 Mart’tan itibaren tüm işletmeleri kapattığını anlatan Akbalık, “Bazı şirketlerimiz için kısa çalışma ödeneğine başvurduk” dedi. Antalya’da bulunan Ela Quality Resort Oteli’nin de sahibi olan grup, otelin açılış tarihine ise bu hafta karar vermeyi planlıyor. Akbalık, “Turizmde ilk etapta yüksek doluluklar gelmeyecek. Oteli açmamız da haziranın ilk haftasını bulabilir” dedi.