Arçelik, Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Arçelik, Hitachi'yi satın aldığını resmen açıkladı. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi.

ŞİRKET HOLLANDA'DA KURULACAK

Anlaşma kapsamında, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek; Arçelik de bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satıyor. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adet.

CİROSU 1 MİLYAR DOLAR

Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü ise yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunurken, devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.

Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınmasının ardından 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.