03 Ocak 2021 Pazar 09:44 | Son Güncelleme:
Ardahan ili Merkez ilçesinde icradan petrol ofisi istasyonu satışa çıkarıldı
Ardahan ili Merkez ilçesi Halilefendi Mahallesinde bulunan taşınmaz petrol ofisi istasyonunun açık arttırma usulü ile satışa yapılacak.
Ardahan İli, Merkez İlçesi Halilefendi Mahallesi Göller Mevkiinde yer alan ve yüzölçümü 15.390,46 m2 olan taşınmaz petrol ofisinin satışı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlandı.
Petrol ofisini satın almak isteyenler, 1. gün 05/02/2021 günü 10:30 - 10:35 arası 2. gün ise 02/03/2021 günü 10:30 - 10:35 saatleri arasında açık arttırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız.