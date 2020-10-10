Arçelik'ten koronavirüse karşı 7 yeni hijyen ürünü

Arçelik, pandemi sürecinde değişen tüketici alışkanlıklarından yola çıkarak ‘Ultra Hijyen Serisi’ni tasarladı. Ambalajlı gıdaları hijyenik hale getiren buzdolabından anahtar ve cep telefonunu temizleyen UV temizleme cihazının da aralarında bulunduğu 7 ürünün tanıtımını Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer online bir toplantıyla yaptı.

UV IŞIĞIYLA TEMİZLİK



Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından çalışmaya başladıklarını anlatan Dinçer, şunları kaydetti: “Esnek üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge yapımızla bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlıca yanıt verdik, Ultra Hijyen Serisi’ni tasarladık. Serimizde; UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunuyor.” Dinçer, pazartesi piyasada olacak ürünlerin normalden yüzde 5 ila 10 daha daha yüksek fiyatlara satılacağını belirtti.

ANAHTAR VE CÜZDAN TEMİZLİĞİ



Arçelik, salgının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini görmek için 31 ülkede bir araştırma yaptı. Dinçer şunları söyledi: “Dezenfeksiyona en çok ihtiyaç duyulan alanlar; dışarıdan temin edilen gıda ve ürünlerle anahtar, cüzdan gibi sık kullanılan eşyalar. Tüketici bunları hijyenik hale getirmek için ya balkonda bekletiyor ya da ambalajını siliyor.”