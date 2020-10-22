Aras Kargo'dan dağıtıma 1 milyar TL'lik yatırım planı

Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Georg Pölzl ile Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo’nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti. Pölzl, Türkiye’nin büyüme potansiyeline inandıklarını da vurguladı.

9 AYDA YÜZDE 65 BÜYÜME



Utku Ayyarkın ise, pandemide işlem hacminin bir önceki yıla göre iki kat arttığını ifade ederek, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve istikrarlı büyüme trendimizle hem istihdam yaratmaya hem de katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Bütün bu yatırımlarla da 2020’nin ilk 9 ayında işlem hacminde yüzde 65’e yakın büyüme yaşadık. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivmeyle yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ZİYARET EDİLEN ADRES SAYISI YÜZDE 90 ARTTI



Utku Ayyarkın, e-ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısının yüzde 90 arttığını belirterek, “Dijital dönüşüm kapsamında şube ve transfer merkezlerimize 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık” şeklinde konuştu. Ayyarkın ayrıca, “Saatlik işleme kapasitesinde 3 kat artışla sektörün en iyisi konumundayız” bilgisini de paylaştı.