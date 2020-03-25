Aras Kargo 65 yaş üstünün kargolarını ücretsiz taşıyor

Aras Kargo, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımının engellenmesine #EvdeKalTürkiyem kampanyası ile destek olacak. “Büyüklerimizin başımızın üstünde yeri var” sloganıyla hayata geçirilen kampanyayla Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin kargolarını kapılarından ücretsiz olarak teslim alacak ve diledikleri adrese gönderiminin yapılmasını sağlayacak.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi haline gelen koronavirüs tehdidine karşı şirket olarak çalışanları ve müşterileri için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, toplum sağlığı için vatandaşların evlerinde kalmalarının önemini hatırlattı. Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü müşterilerinin kargo ihtiyaçlarını karşılanması için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Ayyarkın, “Amacımız, bu dönemde, büyüklerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve İç İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelgedeki uyarılarına dikkat çekmek” dedi.

“Kargo alım ve teslimatlarında mesafeye dikkat ediyoruz”

Kargo alımı ve teslimatında Koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemlere de değinen Ayyarkın; “Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerimizle kuryelerimiz arasında Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriyoruz. Şube içine en fazla 3 müşteri alıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerimizdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriyoruz. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirdik. Çalışanlarımıza da salgına karşı hijyen tedbirleri ile ilgili sık sık hatırlatma duyuruları yapıyoruz. Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldiveni kuryelerimizin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediyoruz. T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alıyoruz. Tüm şubelerimiz ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552’ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.

Kampanya 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek