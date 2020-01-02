Aralık enflasyon oranı nedir? 2019 TEFE TÜFE enflasyon oranı (rakamları) açıklandı mı?

Aralık enflasyon rakamları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. TEFE TÜFE enflasyon oranı son dakika açıklandı mı? Her ay başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. TÜİK tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından birçok zam oranı belli oluyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte detaylar..

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2020’de açıklanacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.