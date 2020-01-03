2020'de memur ve emekli maaşlarına zam müjdesi! Aralık enflasyon oranı açıklandı

Aralık ayı enflasyon oranı son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyordu.

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 arttı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.