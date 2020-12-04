Aralık ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, saat kaçta yatar? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 26 Mart 2020'de faaliyet geçirilen kısa çalışma ödeneği, işyeri ve çalışanlara gelir desteği sağlaması amacıyla oluşturulmuştu. Pandeminin devam etmesi nedeni ile ödenek için de uzatılması kararı alındı. Aralık ayında da bu ödenekten faydalanan çalışanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Aralık ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, saat kaçta yatar?

ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 4 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün içerisinde hesaplara yatırılacak. Ödenek alanların hesaplarını sık sık kontrol etmeleri gerekiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİ BAŞVURULAR ALINIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."

Ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için talepte bulunabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.