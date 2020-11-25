Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı, ödenekten faydalanan çalışanlar tarafından merak ediliyor. Pandemi nedeni ile oluşturulan ödenek, salgının devam etmesiyle uzatılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği yeniden uzatılmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak

ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Ödeneğin yatacağı tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği 31 Aralık tarihine uzatılmış oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.