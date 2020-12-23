Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücret olarak biliniyor. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar. Peki, Aralık ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?

ARALIK AYI EK DERS ÜCRETİ YATTI MI?

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenlerin 2020 yılı aralık ayı ek ders ücretleri ödenmeye başlandı. Tüm yurtta öğretmenlerin ek ders ücretleri en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmiş olacak.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise öğretmenlerin zamlı ek ders ücretleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi planladıkları takvime göre ödenmeye devam edecek.

2020 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Ek dersler için her yıl belirli ücretler bulunur. 2020 yılında da ek ders ücretleri belirlenmiştir. Ek ders, öğretmenlerin haftada 15 saat üzerine çalıştıkları saatler için almış oldukları ücretlerdir. Buna ek olarak 10 saat daha DKY kursu derslerine girerek 10 saatlik daha ek ders ücreti alabilirler. 2020 ek ders ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) : 18.22 TL

Takviye Kursu Gündüz: 36.43 TL

Takviye Kursu Gece: 39.04 TL