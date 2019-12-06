Aralık 2019 kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı belli oldu

Aralık 2019 kira artış oranı ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TÜİK tarafından her ay enflasyon oranları açıklanıyor. Açıklanan rakamların arasında bulunan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak baz alınıyor. Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılmıştı. Aralık ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. Aralık 2019 kira artış oranı ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE KADAR?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM 2019

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1168,1 lira olacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.





Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.