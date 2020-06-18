ÖTV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahibi olmak isteyenler fiyatlarda indirim bekliyorlar. Peki, Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi 2020 ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?



2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ

Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete ’de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.

ÖTV NEDİR?

Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. İlk olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde yer aldı. Olayı takiben 2002 yılında 4760 sayılı kanun gereği yürürlüğe girmiştir.

ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Resmi Gazete’nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.

1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler

ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.