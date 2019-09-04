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  3. Araç sahiplerine müjde! Benzin fiyatına indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzin fiyatına indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzin fiyatına indirim geliyor

Benzinin fiyatına litrede 15 kuruş indirim geliyor. En geç hafta başından itibaren gerçekleşmesi beklenen indirimin nedeni ise uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının düşmesi ve gerileyen dolar kuru.

Benzin fiyatına indirim geliyor. Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının 575 dolardan 550 dolara inmesi ve dolar kurunun 5.85'lerden 5.70 altına gerilemesiyle benzin fiyatında indirim yolu göründü.

Buna göre, benzinde litre fiyatının 15 kuruş inmesi bekleniyor. İndirim en geç hafta başından itibaren pompaya yansıtılacak.

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