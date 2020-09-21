Araç sahipleri için e-Devlet'ten kolaylık

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 9 Haziran’da kullanıma sunulan ‘Araçlarım’ hizmetinin ikinci fazının devreye alınacağını belirterek ‘Araçlarım’ ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar. İkinci fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamını daha da genişleterek kullanıcılara sunulması planlanıyor” dedi.