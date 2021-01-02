Araç muayene ücreti belli oldu mu? TÜVTÜRK 2021 araç muayene ücretleri ne kadar?

Araç muayene ücretlerinde yeni yılla birlikte fiyat artışı bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında zam yapılacağı zammın 2021 yılında geçerli olacağı kaydedildi. Söz konusu muayene ücretlerinde yüzde 9.11 oranında bir yükseliş öngörülüyor.

Milyonlarca araç sahibi vatandaşı ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışı belli oldu. 2021 için yüzde 9.11 oranında artış bekleniyor. Ayrıca, araç muayene ödemelerinde kredi kartı dönemi başlıyor

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

TAKSİT SÖZ KONUSU MU?

Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2020 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ ŞÖYLE:

-Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

-Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 lira

-Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu almak isteyenler, TÜVTÜRK’ün internet sitesi üzerinden ücretsiz randevu bölümünü doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Araç sahiplerinden, Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir gibi bilgiler istenecektir.

Verilen bilgiler sonucunda istenilen gün ve saatte araç muayene randevusu oluşturulabilir. Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilir.