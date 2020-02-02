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  3. Araç muayene randevusu ücreti isteyenlere dikkat! 

Araç muayene randevusu ücreti isteyenlere dikkat! 

Araç muayene randevusu ücreti isteyenlere dikkat! 

TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Araç muayenesiyle ilgili randevular TÜVTÜRK’ten ücretsiz alınıyor. Muayene öncesi MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamaları yapılması gerekiyor.

BORÇLU OLMAMASI ŞART

Sorgulama sonucu borç olması durumunda muayene işlemleri yapılmıyor. Geçerli bir ‘Egzoz Emisyon Ölçümü’nüz olmazsa araç muayenede ‘ağır kusurlu’ olarak değerlendiriliyor. Araçta cam filmi olmasının aracın muayeneden geçmesine engel olup olmadığı da sürücülerin merak ettikleri konulardan biri olarak öne çıkıyor. Periyodik muayenelerde cam filmi ‘hafif kusur’ olarak değerlendiriliyor.


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