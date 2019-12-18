Araba alacaklar dikkat! Taşıt kredisi son gün ne zaman? İndirimli taşıt kredisi ne kadar?

Taşıt kredisi kampanyası arama motorunda yoğun olarak araştrılıyor. Taşıt kredisi son gün ne zaman? merak ediliyor. “Hurda araç teşviki”, “sıfır faiz”, “36 aya varan vade seçenekleri”, “takas indirimi” gibi kampanyalar için son gün 31 Aralık olarak belirlendi. Kamu bankalarının uyguladığı indirimli taşıt kredisinde Binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanıyor. Taşıt kredisi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ



HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ



VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ



TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek araçlarda: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota.

Ticari araçlarda: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa Otokar, BMC, Mercedes, GAZ Grubu.

HURDA ARAÇ TEŞVİĞİNDE SON GÜNE DİKKAT

Aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan otomotiv markalarının rekabetiyle geçiyor. Üç kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı düşük faiz kampanyası kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, “hurda araç teşviki”, “sıfır faiz”, “36 aya varan vade seçenekleri”, “takas indirimi” gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla, 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 nisan ayından 2019 ağustos ayı sonuna kadar 271 bin 108 araç ÖTV indirimden faydalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.