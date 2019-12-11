Araba alacaklar dikkat! Taşıt kredisi kampanyası ne zaman bitiyor? Otoda yıl sonu fırsatı..

Taşıt kredisi kampanyası arama motorunda yoğun olarak araştrılıyor. Aralık ayı otomotiv markalarının rekabetleri işe devam ediyor. Araba almak isteyenlerin bu ay iyi değerlendirmesi gerekiyor. “Hurda araç teşviki”, “sıfır faiz”, “36 aya varan vade seçenekleri”, “takas indirimi” gibi kampanyalar için son gün 31 Aralık. Taşıt kredisi güncel faiz oranları haberimizde..

HURDA ARAÇ TEŞVİĞİNDE SON GÜNE DİKKAT

Aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan otomotiv markalarının rekabetiyle geçiyor. Üç kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı düşük faiz kampanyası kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, “hurda araç teşviki”, “sıfır faiz”, “36 aya varan vade seçenekleri”, “takas indirimi” gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla, 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 nisan ayından 2019 ağustos ayı sonuna kadar 271 bin 108 araç ÖTV indirimden faydalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

TAŞIT KREDİSİNDE SON GÜN 31 ARALIK

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek araçlarda

Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Toyota

Ticari araçlarda

Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Mercedes

GAZ Grubu