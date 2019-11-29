Ara tatilde öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? Ek ders yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Ara tatilde öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni düzenleme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullardaki ilk defa bu sene uygulanan ara tatiller nedeniyle öğretmenlerin ek ödeme sistemi de düzenlendi. Ara tatilde öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALABİLECEK Mİ?

Ara tatilde öğretmenlere ek ödeme düzenlemesi 29 Kasım bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Böylece öğretmenler yeni düzenleme ile artık ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.





Düzenleme ile ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü. Yapılan düzenleme şöyle:"Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Bu karar, 18 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu karar hükümlerini cumhurbaşkanı yürütür."

DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ

"Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.