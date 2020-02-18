Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0561
  • 6,5607
  • 307.678
  • 120792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Apple'a koronavirüs darbesi! Mağazalar bir bir kapanıyor...

Apple'a koronavirüs darbesi! Mağazalar bir bir kapanıyor...

Apple'a koronavirüs darbesi! Mağazalar bir bir kapanıyor...

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, Çin'deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. 

Açıklamada, Çin'deki üretim ve talebin koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi. 

Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. 

Açıklamada, Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı. 

Apple, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 28 Ocak'ta açıklamıştı. Bilançosunda ekim-aralık dönemini birinci çeyrek olarak kabul eden şirket, söz konusu dönemde 91.8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. 

Şirket, ocak-mart döneminde ise 63 milyar ile 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini açıklamıştı. (Sputnik)


Hadise aşkı bir kez daha ele verdi!
Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!
<p>Olay Filipinler´in başkenti Manila?da Pandacan bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Oliver Rosa

Uyuyan Baloncuya ´Alevli Şaka´ Az Kalsın Öldürüyordu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hangi ülke nükleer silahlara sahip?

Patara'daki deniz feneri asırlar sonra yeniden ışık verecek