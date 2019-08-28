Apple CEO'su Tim Cook Twitter'dan paylaştı! 5 milyon dolarlık bağış...

Apple CEO´su Tim Cook, Apple´ın Amazon´daki orman yangınlarıyla mücadele etmek için bağış yapacağını açıkladı.



Cook, Twitter paylaşımında şu açıklamayı yaptı: "Dünya´nın en önemli ekosistemlerinden biri olan Amazon´nu ateşler ve tahribat içinde görmek tam anlamıyla yıkıcı bir şey. Apple, Amazon´un biyo-çeşitliliğini korumak ve Güney Amerika´nın paha biçilemez ormanlarını tekrardan canlandırmak hedefiyle bağışta bulunacaktır." ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), verilerine göre, Cook yangınla mücadele eden yardım derneğine, yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 27,000 adet Apple hissesi bağışladı. Amazon´da yalnızca 2019 yılında 74 binden fazla yangın kayıtlara geçti.



2013´ten bu yana kayıt edilen yangın verileri, 2018´de rekor kıran 40 bin rakamının neredeyse iki katını buluyor.