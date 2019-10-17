AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2019-2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

7 Ekim’de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler 18 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlayacaklar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirler.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN YARIN SON GÜN!

Kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim tarihinde sona erecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirler.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi gerçekleştiriliyor. Ders seçimi sonrasında ücret ödeme işlemi yapılıyor. Kayıtların tamamladığını sistem üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor.

Ders kitaplarına eKampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.