Antioksidan gıda ihracatı %19 arttı

23-27 Kasım arasında düzenlenecek The Fource sanal gıda fuarı, pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkanlarla canlandıracak. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İhracat ocak-eylül döneminde yüzde 10.9 düşerken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 4.8 arttı. The Fource, ihracatımıza yeni bir açılım getirecek” dedi.

HEDEF 200 MİLYON DOLARA ULAŞMAK



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, pandemi döneminde antioksidan sağlıklı gıdaya olan talep artışının başta kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi odun dışı orman ürünleri ihracatına olumlu etki ettiğine işaret etti. Yağcı, “Ege Bölgesi odun dışı orman ürünleri ihracatında lider konumda. Ocak- eylül döneminde odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 19 artışla 116.1 milyon dolara yükseldi. En çok ihraç ettiğimiz ürünler ise kekik, defne, adaçayı oldu. Fuarla odundışı orman ürünleri ihracatında yıl sonunda 200 milyon doları hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.